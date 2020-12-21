Son dakika haberi... Sudan ve Etiyopya başbakanları IGAD zirvesinde sınırlar konusunu görüştü
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Son dakika haberi... Sudan ve Etiyopya başbakanları IGAD zirvesinde sınırlar konusunu görüştü

21.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:46
Son dakika haberi... Sudan ve Etiyopya başbakanları IGAD zirvesinde sınırlar konusunu görüştü

Son dakika gündem haberi... Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Etiyopyalı mevkidaşı Abiy Ahmed ile iki ülke sınırlarının belirlenmesiyle ilgili konuları ele aldı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Etiyopyalı mevkidaşı Abiy Ahmed ile iki ülke sınırlarının belirlenmesiyle ilgili konuları ele aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cibuti'deki Doğu Afrika bloku Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) zirvesinde bir araya gelen iki başbakan, ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve zirvenin gündemini görüştü.

Zirve, Güney Sudan'daki barış süreci ile Sudan'ın adının ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılması gündemiyle toplandı.

Dün akşam yapılan zirveye Cibuti, Kenya ve Somali cumhurbaşkanları, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Sudan ve Etiyopya'nın başbakanları katıldı.

Hamduk ve Ahmed, görüşmede, 22 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan İki Ülke Sınırlarının Çizilmesi için Yüksek Komite toplantısı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar 25 yıl önce Faşka'daki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı. Hartum yönetimi, Etiyopya ordusunu çetelere destek vermekle suçlarken Etiyopya bu iddiaları reddediyor.

Sudan ordusunun, 30 Mart'ta Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırması Etiyopya tarafını rahatsız etmiş ancak daha sonra taraflar mayıs ayında, sınırların çizilmesi konusunda teknik komite kurulması için anlaşmıştı.

Sınır hattında özellikle yağmur mevsiminde her iki taraftan çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanıyor.

Sudan hükümeti, Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

Sudan ordusu, Kadarif eyaletinin Faşka bölgesinde Etiyopyalı milislerce gasbedilmiş toprakların geri alınması için cumartesi günü bölgeye büyük askeri sevkiyat yapıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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