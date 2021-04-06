Son dakika haberi! Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 3 Nisan'dan bu yana 50 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında ölü sayısının 50'ye çıktığını bildirdi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında ölü sayısının 50'ye çıktığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, çatışmalar sonucu 32 kişinin daha öldüğü ve 78 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldığı, böylece cumartesi gününden bu yana ölenlerin sayısının 50'ye, yaralı sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi.

Komite, dün çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kabile çatışmaları

Sudan'da kabile çatışmaları, Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin ülkede kapsamlı barışı sağlama çabalarının önündeki önemli engellerden birisi olarak varlığını koruyor.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, 3 milyon kişi evinden oldu ve 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Eyalette ocak ayında patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölümü, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet, ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorun kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem