Son dakika haberi! Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi

Gelen son dakika haberine göre Sudan'da Batı Darfur Valiliği, bazı evlerin ateşe verildiği, ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirdi.

Sudan'da Batı Darfur Valiliği, bazı evlerin ateşe verildiği, ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirdi.

Batı Darfur Eyaleti Valisi Muhammed Abdullah e-Duma, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar eyalet genelinde tüm toplu faaliyetlerin yasaklandığını, çarşı ve iş yerlerinin kapatıldığını bildirdi.

Duma, eyaletin farklı noktalarında konuşlanan güvenlik güçlerine gerektiğinde güç kullanma yetkisi verildiğini kaydetti.

Batı Darfur eyaletinin El Cineyne Mahallesi'ndeki Kirindag bölgesinde iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanırken bazı evler de ateşe verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem