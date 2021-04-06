Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 50'ye yükseldi
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Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 50'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çıkan çatışmada can kaybı sayısı 50'ye, yaralı sayısı ise 132'ye ulaştı.

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çıkan çatışmada can kaybı sayısı 50'ye, yaralı sayısı ise 132'ye ulaştı.

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında günlerdir süren çatışmalarda bilanço arttı. Batı Darfur Eyalet Doktorları Komitesi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye, yaralı sayısının ise 132'ye yükseldiği bildirildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, çatışmaların yaşandığı bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Çatışmalarda ağır silahlar ve roket güdümlü el bombalarının kullanıldığı iddia edildi.

Söz konusu çatışmalar, 2019'da eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesinden bu yana kentte çıkan 3. çatışma olarak kayda geçti. Ocak ayında çıkan çatışmalarda ise en az 129 kişi hayatını kaybederken, kente askeri takviyeler gönderilmişti.

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, dün çatışmalar nedeniyle Darfur'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.

(İHA)

Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 50'ye yükseldi
Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 50'ye yükseldi
Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 50'ye yükseldi
Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 50'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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