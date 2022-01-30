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Son dakika haberi | Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi

AA, Ömer Erdem - Güncel
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Son dakika haberi | Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi

Son dakika haberler: Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve sonra aldığı kararlara karşı düzenlenen protestolarda 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve sonra aldığı kararlara karşı düzenlenen protestolarda 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Sudan Direniş Komitelerinin çağrısıyla binlerce sivil yönetim yanlısı, başkent Hartum ve birçok şehirde sokağa çıktı.

Sudan polisi, "tam sivil yönetime geçiş" talebiyle başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen askeri darbe karşıtı göstericileri, gaz ve ses bombalarıyla dağıttı.

Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hartum'daki protestolarda güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 27 yaşındaki Muhammed Yusuf İsmail hayatını kaybetti.

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protestolara güvenlik güçlerin müdahalesi sonucu şu ana kadar 79 kişi yaşamını yitirdi.

Sudanlı yetkililer, dün, başkent Hartum'un merkezinde gösteri düzenlenmesini yasaklamıştı.

Askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim'den beri hükümetin kurulamadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

Son dakika haberi | Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi

Son dakika haberi | Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi

Son dakika haberi | Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi

Son dakika haberi | Sudan'daki protestolarda ölü sayısı 79'a yükseldi

AA / Ömer Erdem - Güncel

Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Haber

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