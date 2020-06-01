Son dakika haberi | Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 298'e çıktı
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Son dakika haberi | Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 298'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 298'e yükseldi.

Son dakika haberi | Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 298'e çıktı
01.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:07

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 298'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 147 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, 12 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Doğu Afrika'da koronavirüsün en fazla yayıldığı Sudan'daki vaka sayısının 5 bin 173'e çıktığı kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 298 kişinin yaşamını yitirdiği, 1522 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şu ana kadar toplamda 153 bini aşkın vaka tespit edildi, 4 bin 354 kişi hayatını kaybetti, 65 bin 701 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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