Son dakika haberi! Sudan'da kabilelerin çatışmasında 10 kişi öldü
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Son dakika haberi! Sudan'da kabilelerin çatışmasında 10 kişi öldü

04.03.2021 08:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:42
Son dakika haberi! Sudan'da kabilelerin çatışmasında 10 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Kuzey Darfur eyaletinin Seraf Omra bölgesinde Afrika kökenli Fur ve Tama kabileleri arasında arazi anlaşmazlığı ve liderlik konularında yaşanan anlaşmazlık çatışmaya dönüştü.

Çatışmada 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Hükümetin kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirdiği ve takviye birlikler sevk ettiği bölgede, olaylar kontrol altına alındı.

Yaralılar hastanelere nakledilirken olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletlere göre, ocak ayının başından bu yana Darfur'daki kabile çatışmaları sonucu en az 250 kişi öldü, 183 bin kişi yerinden edildi.

Bölgedeki kabileler arasında "hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı" nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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