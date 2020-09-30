Son dakika haberi... Sudan'da hayat pahalılığı protesto edildi
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Son dakika haberi... Sudan'da hayat pahalılığı protesto edildi

30.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:30
Son dakika haberi... Sudan'da hayat pahalılığı protesto edildi

Son dakika gündem haberi: Sudan'da hayat pahalılığını ve hükümetin politikalarını protesto eden yüzlerce kişi, Başbakan Abdullah Hamduk ve hükümetinin istifasını istedi.

Sudan'da hayat pahalılığını ve hükümetin politikalarını protesto eden yüzlerce kişi, Başbakan Abdullah Hamduk ve hükümetinin istifasını istedi.

Başkent Hartum'daki ana caddelerde toplanan ve Başbakanlık binasına doğru yürüyen eylemciler, ülkedeki hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle hükümetin ve Başbakan Hamduk'un görevi bırakmasını istedi.

"Devrim devam ediyor, Barışçıl devrim" sloganları atan eylemciler, "Hamduk hükümetinin cenazesi son durağında. Afedersiniz ama açız." yazılı pankartlar taşıdı.

Geçici Başbakan Abdullah Hamduk ve hükümetinin politikalarını eleştiren sloganlar atan protestocular, ana caddeleri trafiğe kapattı.

Başbakanlık yakınlarına kadar gelen protestocular, polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından dağıldı.

Gayriresmi enflasyon oranı ve döviz kurunun son bir yılda yüzde 400'lere yükseldiği Sudan'da ekmek, yakıt, mutfak tüpü gibi bazı temel tüketim malzemelerine erişimde sıkıntılar yaşanıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar sonucu 11 Nisan 2019'da askeri müdahaleyle devrilmesi sonrası 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti Eylül 2019'da Abdullah Hamduk başkanlığında kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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