Son dakika haberi! Sudan'da Beşir'in savunma heyetinden "1989 darbesi davasının" bitirilmesi talebi

Sudan'da halk protestoları sonucunda 11 Nisan 2019'da ordunun müdahalesi ile görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davası 30 Kasım'a ertelendi.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede, iki ay aranın ardından davanın görülmesine devam edildi.

Hakim Hüseyin el-Cak Ahmed, savunma heyetinin davanın bitirilmesi veya sanıkların kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Savunma avukatları, iddia makamının "sürekli ve kasıtlı" olarak duruşmalara katılmamasının davanın gidişatını etkilediğini ileri sürdü.

Hakim Ahmed, iddia makamını sonraki celselere gelmeleri için bilgilendireceklerini, aksi durumda Başsavcıdan başka bir iddia makamı görevlendirmesini isteyeceğini ifade etti.

Ahmed, savunma heyetinin sanıklarla toplu görüşme taleplerini "sebepsiz" nitelendirerek reddettiklerini ve ayrı ayrı görüşmeye izin verdiklerini kaydetti.

Duruşma 30 Kasım'a ertelendi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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