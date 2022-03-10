Son dakika haberi: Sudan'da askeri eğitim uçağı düştü
AA - Ömer Erdem - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Sudan'ın orta kesimindeki Ubeyd kentinde askeri bir uçak, eğitim uçuşu sırasında düştü.
Sudan'ın orta kesimindeki Ubeyd kentinde askeri bir uçak, eğitim uçuşu sırasında düştü.
Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, basına yaptığı açıklamada, Ubeyd Havaalanı'nda eğitim uçuşu icra eden askeri uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirti.
Abdullah, uçağın iki pilotunun kazadan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.
AA / Ömer Erdem - Güncel