Son dakika haberi: Sudan'da askeri eğitim uçağı düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Sudan'da askeri eğitim uçağı düştü

AA - Ömer Erdem - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Sudan'da askeri eğitim uçağı düştü

Son dakika haberi... Sudan'ın orta kesimindeki Ubeyd kentinde askeri bir uçak, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Sudan'ın orta kesimindeki Ubeyd kentinde askeri bir uçak, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, basına yaptığı açıklamada, Ubeyd Havaalanı'nda eğitim uçuşu icra eden askeri uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirti.

Abdullah, uçağın iki pilotunun kazadan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Sudan, Uçak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title