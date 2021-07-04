Son dakika haberi... Sudan Başbakanı Hamduk, krizlerini çözmesi için Etiyopya'ya destek vereceklerini söyledi

Son dakika haberleri: Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, komşusu Etiyopya'ya içinde bulundukları krizlerin üstesinden gelebilmeleri için destek olacaklarını belirtti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, komşusu Etiyopya'ya içinde bulundukları krizlerin üstesinden gelebilmeleri için destek olacaklarını belirtti.

Hamduk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2 Temmuz'da Etiyopya konulu toplantısını takip ettim. Özellikle Afrikalı üye devletlerin Tigray bölgesinde kapsamlı, kalıcı ateşkesin temini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasının sağlanması, Etiyopya'nın birliği, güvenliği ve istikrarını korumak için kimsenin dışlanmadığı kapsamlı bir ulusal diyalog yürütülmesi konularındaki tutumlarına katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Hamduk, Sudan'ın, dost ve komşu Etiyopya'ya krizlerini aşması için her türlü desteği ve yardımı sağlayacağını kaydetti.

Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Kararın hasat mevsimi (haziran, temmuz, ağustos) dolayısıyla alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı belirtilmişti.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık bir durumda olduğu ve ara sıra saldırdığı belirtilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.

BM, 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem