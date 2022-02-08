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Son dakika haberi | Sudaki ağı çekerken Van Gölü'ne düşen balıkçı boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Sudaki ağı çekerken Van Gölü'ne düşen balıkçı boğuldu

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Gevaş ilçesinde balıkçılık yapan bir kişi, ayağının kayması sonucu düştüğü Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

GEVAŞ, VAN (İHA) - Van'ın Gevaş ilçesinde balıkçılık yapan bir kişi, ayağının kayması sonucu düştüğü Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Van Gölü'nde meydana geldi. Balık tutmak için kardeşi ile birlikte Van Gölü'ne açılan B.Ç., ağı çekerken ayağının kayması sonucu suya düştü. Kardeşinin tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayan B.Ç., bölgeye gelen sahil güvenlik ve diğer balıkçıların desteğiyle sudan çıkarılarak Gevaş Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. B.Ç.'nin cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Van Gölü, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Haber

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