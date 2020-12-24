Son dakika haberi | Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi

24.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:28
Son dakika haberi | Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi

Son dakika haber... Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin suçüstü yapması sonucu yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin suçüstü yapması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Kurudere mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ilçe jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler belirtilen alana gittiklerinde şüpheliler H.D., A.M., H.A. ve İ.E.'yi suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüpheliler hakkında maske takmamak fiilinden dolayı her bir şahsa ayrı ayrı 900 TL olmak üzere toplam 3 bin 600 TL idari para cezası da uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Hakem Karar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:27:36. #1.15#
title