Son dakika haberi! Suç örgütü operasyonunda Sedat Peker'in villasına baskın görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberi! Suç örgütü operasyonunda Sedat Peker'in villasına baskın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Suç örgütü operasyonunda Sedat Peker'in villasına baskın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Mafya grupları ve suç örgütleriyle mücadeleyi ara vermeden sürdüren İstanbul polisinin çok sayıda karanlık olayın sorumlusu olarak gösterilen Sedat Peker grubuna düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri paylaşıldı.

Mafya grupları ve suç örgütleriyle mücadeleyi ara vermeden sürdüren İstanbul polisinin çok sayıda karanlık olayın sorumlusu olarak gösterilen Sedat Peker grubuna düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri paylaşıldı. Peker'in havuzlu villasına yönelik helikopter destekli baskında çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı.

Yakalanan zanlıların alınan ek gözaltı süreleri ile birlikte emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin emniyetten yeni görüntüler paylaşıldı.

Kentteki mafya grupları ve suç örgütleriyle mücadeleye ara vermeden devam eden Organize Polisinin, suç örgütü lideri Peker'e ait Beykoz'daki havuzlu villaya helikopter destekli baskın anı emniyet kameralarına da yansıdı. Bugüne dek çok sayıda karanlık olayın sorumlusu olarak gösterilen söz konusu suç örgütünün liderinin yaşadığı villadaki baskında, silahlar, dizüstü bilgisayarlar ve dijital materyaller ile çek ve senetler ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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