Son dakika haberi! Suç lideri Nadir Salifov'un, öldürüldüğü restoran ve otel koridorunda çok sayıda silah ve mühimmat...
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Son dakika haberi! Suç lideri Nadir Salifov'un, öldürüldüğü restoran ve otel koridorunda çok sayıda silah ve mühimmat...

Bir son dakika haberine göre Suç lideri Nadir Salifov'un, öldürüldüğü restoran ve otel koridorunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Antalya'nın Serik ilçesinde Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u, öldürdüğü iddia edilen iki şüphelinin tutuklanmasının ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı.

22.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:54

Suç lideri Nadir Salifov'un, öldürüldüğü restoran ve otel koridorunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u, öldürdüğü iddia edilen iki şüphelinin tutuklanmasının ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Suç lideri Nadir Salifov'un, öldürüldüğü restoran ve otel koridorunda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce gece yarısında Boğazkent Mahallesindeki bir otelin restoran bölümünde Azerbaycan uyruklu Nadir Salifov'un, yakın koruması Khayn Z(25), tarafından tabancayla öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Azerbaycan uyruklu Khayn Z'nin olay sonrası otel koridorundan koşarak uzaklaştığı, arkasından elinde iki silah bulunan Gürcistan uyruklu I.D'nin, şüpheliyi kovaladığı belirlendi. Şüpheli ve Salifov'un şoförü Amır H(26), bir otomobille olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Her yerden silah ve mermi çıktı

Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 kovan, 1 fişek, 1 nüve, 1 mermi çekirdeği gömleği, 1 mermi çekirdeği, 1 adet tabanca; otelde yapılan aramada ise Salifov'un odasının giriş koridorunda 1 tabanca, 15 fişek, odasındaki çantasında 15 fişek, 1 bıçak, gösterilen bir yerde ise 1 tabanca ele geçirildi.

Olay sonrası firar eden şüpheli K.Z, Denizli iline gittiği tespit edilmesi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçildi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil Denizli-Ankara karayolunda durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 1 tabanca, 11 fişek, 1 bıçak ele geçirildi. Khayn Z'nin bacak ve kalça kısmında ateşli silah yarası bulunması nedeniyle hastanede tedavisi yaptırıldı. Zırhlı araçla Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen iki şüpheli işlemlerinin ardından çelik yelek ve yine zırhlı araçla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Khayn Z, ve Amır H,çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

"Lotu Quli" lakaplı Salifo Nadir Salifov'un Azerbaycan'da yaklaşık 23 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017 yılında tahliye olduğu, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığı, 18.08.2016 günü N.J, isimli şahsın kardeşinin İstanbul'da öldürülmesinden sorumlu tutulduğu bilgilerine ulaşıldığı belirtildi.

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Son dakika haberi! Suç lideri Nadir Salifov'un, öldürüldüğü restoran ve otel koridorunda çok sayıda silah ve mühimmat...

Kaynak: İHA

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