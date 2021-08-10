Son dakika haberi | Su toplama kanalına giren çocuk boğularak öldü
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Son dakika haberi | Su toplama kanalına giren çocuk boğularak öldü

Son dakika haberi | Su toplama kanalına giren çocuk boğularak öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ardahan merkeze bağlı Tepesuyu köyünde oyun oynamak için gölete giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Ardahan merkeze bağlı Tepesuyu köyünde oyun oynamak için gölete giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Ardahan Merkeze bağlı Tepesuyu Köyü su toplama kanalında oyun oynayan 7 yaşındaki Seyithan Güzel dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğu sulama kanalından çıkardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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