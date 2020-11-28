Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

28.11.2020 18:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:03
Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'nın Köprüören köyünde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kütahya'nın Köprüören köyünde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Köprüören köyündeki bir su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, su kuyusunun üstündeki deliği genişletip içine saldıkları balık kepçesiyle köpeği dışarıya çıkardılar.

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Sağlığının yerinde olduğu görülen köpek, yemek ve su verilerek serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi... Su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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