Son dakika haberi | Su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı
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Son dakika haberi | Su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı

15.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:52
Son dakika haberi | Su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'da su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yarmakaya Köyünde Hüseyin Görmez'e ait bir keçi, üzerinden atlamaya çalıştığı su kuyusu içerisine düştü. 5-6 metre derinliğinde bulunan su kuyusuna keçinin düştüğünü fark eden Görmez, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda keçi halat ile düştüğü kuyudan çıkarıldı. Kuyuya düşen keçi daha sonra sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı
Son dakika haberi | Su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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