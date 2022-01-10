Son dakika haberi | Su kanalına düşen yaban ördeğini itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberi | Su kanalına düşen yaban ördeğini itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | Su kanalına düşen yaban ördeğini itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de düştüğü su kanalında mahsur kalan yaban ördeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'de düştüğü su kanalında mahsur kalan yaban ördeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi üzerindeki su kanalına düşen yaban ördeğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düştüğü kanalda mahsur kalan ördeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Kanala giren ekipler, ördeği bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi yapılan ördek, Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRIKKALE

Son dakika haberi | Su kanalına düşen yaban ördeğini itfaiye kurtardı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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