Son dakika haber: Serik'te su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haber: Serik'te su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Serik ilçesinde su kanalına düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Serik ilçesinde su kanalına düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Merkez Mahallesi 2 No'lu Sağlık Ocağı önünde bulunan su kanalına bir kedinin düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekibi gönderildi.

İtfaiye ekibi kanal içerisindeki ıslanmış kediyi eliyle alarak çıkardı.

Kurtarılan kedi tedavisi yapılmak üzere Serik Belediyesi Veterinerlik Birimine götürüldü.

Kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Serik'te su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber: Serik'te su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber: Serik'te su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber: Serik'te su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber: Serik'te su kanalına düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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