Son dakika haberi | Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş (2)

FATİH, İSTANBUL (DHA) - 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'yi öldürdüğünü itiraf eden Fatih Arısoy ile Emre Kaya tutuklandı, Muhammed Çakı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olaya ilşkin daha önce tutuklanan Evlice'nin oğlu Ahmet Evlice ile kayınbiraderi B.E. serbest bırakıldı.