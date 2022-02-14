Son dakika haberi | Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş (2)
Demirören Haber Ajansı, Ali Fuat Güçlüer - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre 2 KİŞİ TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'yi öldürdüğünü itiraf eden Fatih Arısoy ile Emre Kaya tutuklandı, Muhammed Çakı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FATİH, İSTANBUL (DHA) - 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'yi öldürdüğünü itiraf eden Fatih Arısoy ile Emre Kaya tutuklandı, Muhammed Çakı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olaya ilşkin daha önce tutuklanan Evlice'nin oğlu Ahmet Evlice ile kayınbiraderi B.E. serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel