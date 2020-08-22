Son dakika haberi! Stratosfer, Rus savaş uçağının kokpitinden görüntülendi Son dakika haberleri... Rusya'ya ait savaş uçağı, eğitim için yaptığı uçuşta stratosfere çıktı.

Rusya'ya ait savaş uçağı, eğitim için yaptığı uçuşta stratosfere çıktı. O anlar kokpitten pilot kamerasınca kaydedildi.

Rusya'ya ait ve dünyanın en hızlı savaş uçakları arasında kabul edilen MiG-31 tipi uçak, eğitim uçuşu kapsamında stratosfere kadar çıktı. O anlar pilotun kamerasınca kokpitten kaydedildi. Stratosfer, troposferdan başlayarak 50 km yüksekliğe kadar uzanır.

Kaynak: DHA