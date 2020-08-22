Son dakika haberi! Stratosfer, Rus savaş uçağının kokpitinden görüntülendi
Son dakika haberleri... Rusya'ya ait savaş uçağı, eğitim için yaptığı uçuşta stratosfere çıktı.
22.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:38
Rusya'ya ait savaş uçağı, eğitim için yaptığı uçuşta stratosfere çıktı. O anlar kokpitten pilot kamerasınca kaydedildi.
Rusya'ya ait ve dünyanın en hızlı savaş uçakları arasında kabul edilen MiG-31 tipi uçak, eğitim uçuşu kapsamında stratosfere kadar çıktı. O anlar pilotun kamerasınca kokpitten kaydedildi. Stratosfer, troposferdan başlayarak 50 km yüksekliğe kadar uzanır.
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Kaynak: DHA