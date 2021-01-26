Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor

26.01.2021 21:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:18

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile Deniz'in babası Yüksel Arda'nın konuşmaları İsveç'te 18 Kasım'da kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subay Deniz Arda, 3 aydır bulunamıyor.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile Deniz'in babası Yüksel Arda'nın konuşmaları İsveç'te 18 Kasım'da kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subay Deniz Arda, 3 aydır bulunamıyor.

Deniz Arda'nın babası Yüksel Arda, oğlunun aranmasına yönelik gelişmeleri Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile birlikte değerlendirdi.

Yüksel Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kaybolduğu 18 Kasım 2020'den beri arandığını ve hiçbir ize rastlamadığını belirtti.

Oğlunun çok özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu ve İsveç'in Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını aktaran Arda, "Oğlum Stockholm'de kayboldu. 3 ay önce bir spor salonunda antrenman yaptıktan sonra salondan çıkış görüntüleri mobese kameralarına yansımış. Ondan sonra nereye gittiği, ne olduğu ile ilgili hiç bir görüntü ve bilgi yok" dedi.

Oğlunun en son bilgisayar ortamında arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'ün Nacka bölgesinde uzun bir koşuya çıkacağı bilgisi bulunduğunu kaydeden Arda, "Nacka bölgesinde asker, polis ve sivil toplum kuruluşları 3 aydır havadan ve yerden geniş yelpazede arama yapıyor. İsveç tarihinde 3 bin 200 sivil insanın ilk defa böyle bir arama yaptığı kayıtlara geçti. Maalesef şimdiye kadar hiçbir ize rastlanmadı" dedi.

Polisin bazı teoriler üzerinde durduğunu anımsatan Arda, "Polis, cinayet, kaçırılma, canına kıyma veya kendi isteği ile ortadan kaybolma teorileri üzerinde çalışıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Arda, olayı ilk günden beri yakından takip eden Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a teşekkür etti.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ise, ilk günden itibaren olayı Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığına bildirdiğini ve Türkiye'nin de olayı yakından takip ettiğini söyledi.

Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor
Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor
Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor
Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu
Magazin Feyza Aktan Jennifer Lopez Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Ali Şansalan Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kavga Mesut Özil Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 21:18:57. #1.14#
title