Son dakika haberi... STOCKHOLM - İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile Deniz'in babası Yüksel Arda'nın konuşmaları İsveç'te 18 Kasım'da kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subay Deniz Arda, 3 aydır bulunamıyor.

Deniz Arda'nın babası Yüksel Arda, oğlunun aranmasına yönelik gelişmeleri Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile birlikte değerlendirdi.

Yüksel Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kaybolduğu 18 Kasım 2020'den beri arandığını ve hiçbir ize rastlamadığını belirtti.

Oğlunun çok özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu ve İsveç'in Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını aktaran Arda, "Oğlum Stockholm'de kayboldu. 3 ay önce bir spor salonunda antrenman yaptıktan sonra salondan çıkış görüntüleri mobese kameralarına yansımış. Ondan sonra nereye gittiği, ne olduğu ile ilgili hiç bir görüntü ve bilgi yok" dedi.

Oğlunun en son bilgisayar ortamında arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'ün Nacka bölgesinde uzun bir koşuya çıkacağı bilgisi bulunduğunu kaydeden Arda, "Nacka bölgesinde asker, polis ve sivil toplum kuruluşları 3 aydır havadan ve yerden geniş yelpazede arama yapıyor. İsveç tarihinde 3 bin 200 sivil insanın ilk defa böyle bir arama yaptığı kayıtlara geçti. Maalesef şimdiye kadar hiçbir ize rastlanmadı" dedi.

Polisin bazı teoriler üzerinde durduğunu anımsatan Arda, "Polis, cinayet, kaçırılma, canına kıyma veya kendi isteği ile ortadan kaybolma teorileri üzerinde çalışıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Arda, olayı ilk günden beri yakından takip eden Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a teşekkür etti.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ise, ilk günden itibaren olayı Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığına bildirdiğini ve Türkiye'nin de olayı yakından takip ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş