Son dakika haberi... STK'ler, Myanmar ordusuna "küresel silah ambargosu" uygulanmasını istedi

Edinilen son dakika haberine göre NEW İnsan Hakları İzleme Örgütünün de (HRW) aralarında olduğu 200'den fazla sivil toplum örgütü (STK), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Myanmar'da darbe yapan orduya "küresel silah ambargosu uygulanması" çağrısı yaptı.

NEW İnsan Hakları İzleme Örgütünün de (HRW) aralarında olduğu 200'den fazla sivil toplum örgütü (STK), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Myanmar'da darbe yapan orduya "küresel silah ambargosu uygulanması" çağrısı yaptı.

HRW ve diğer örgütlerce yapılan ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, Myanmar'da yönetime el koyan ordunun insan hakları ihlallerine son vermesi için hızla harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ne Myanmar'da darbe yapan orduya "küresel silah ambargosu uygulaması" çağrısı yapıldı.

BM üyesi ülkelere de çağrı yapılan açıklamada, hiçbir hükümetin mevcut şartlar altında cuntaya tek bir mermi dahi satmaması gerektiği belirtildi.

HRW BM Direktörü Louis Charbonneau, BMGK'nin orduya silah ambargosu uygulamayarak, Myanmar halkına karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti.

Charbonneau, ordunun, barışçıl protestoculara yönelik şiddete varan müdahalesi karşısında "endişe duyuyoruz" açıklamalarının, "çekip gitmekten" farkı olmadığını ifade etti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 769 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük