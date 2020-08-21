Son dakika haberi: Stajyerlerine cinsel saldırıda bulunan avukatın 141 yıla kadar hapsi istendi
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Son dakika haberi: Stajyerlerine cinsel saldırıda bulunan avukatın 141 yıla kadar hapsi istendi

Bir son dakika haberine göre Ofisinde stajyer olarak çalışan kadınlara cinsel tacizde ve saldırıda bulunduğu iddiasıyla 2019 yılında tutuklanan avukat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Son dakika haberi: Stajyerlerine cinsel saldırıda bulunan avukatın 141 yıla kadar hapsi istendi
21.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:18

Ofisinde stajyer olarak çalışan kadınlara cinsel tacizde ve saldırıda bulunduğu iddiasıyla 2019 yılında tutuklanan avukat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanığın 141 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yanında çalışan stajyer avukatlara farklı zamanlarda cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan avukat Muhittin K. Muhittin K. (59) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2017, 2019 ve 2020 yıllarının değişik aylarında meydana gelen olaylara yer verildi. İddianamede müştekiler Ö. A., B.M., N.Y., F.G., S.B. ve G.Ç. farklı dönemlerde avukat Muhittin K.'nın ofisinde stajyer olarak çalıştıklarını ve fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını söyleyerek şikayetçi olduklarını beyan etti. İddianamede ifadesine yer verilen Muhittin K., müşteki Ö.A. yönünden susma hakkını kullanırken, diğer müştekilerin bazılarıyla onların da rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini, bazılarının ise iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Stajyerine attığı cinsel taciz mesajları iddianameye girdi

İddianameye giren mesajlarda Muhittin K.'nın müştekilerden birine "İyi avukat olmak istiyorsan yatmayı bileceksin, hatta iyi bir avukat olmak benim yatağımdan geçer. Benim yatağıma girenleri ben ihya ettim. Benimle yatarsan ev, araba veririm. Bunları sana erkek arkadaşın veremez" diyerek cinsel tacizde bulunduğu aktarıldı. Avukat Muhittin K.'nın ayrıca yine müştekilerden birine cinsel saldırıda bulunduktan sonra, "Eğer bunları biri duyarsa senin hukuk hayatın biter. Seni hukuk camiasından silerim. Bunları ailen öğrenir, seni de okuldan alır" şeklinde tehditte bulunduğu belirtildi.

"Tecavüz ederken pişman olmadım, zevk aldım"

Muhittin K.'nın el yazısı ile bir müştekiye yazdığı ve iddianameye giren mektubunda ise, "Yaptığım en açık deyimiyle tecavüzdü. Üstelik bu tecavüz kabul edeyim bana o an heyecan da verdi. Tabii ki sizin için asla öyle bir şey olamaz. Aramızdaki büyük yaş farkını göz önüne alacak olursak acı verdiği de mutlak. Pişmanlık duymadım. Tecavüz ederken çok açık bir şekilde zevk aldım" dediği belirtildi. İddianamede, Muhittin K.'nın yazdığı bu mektupta müştekinin rızası ile ilişkiye girdiği iddiasının asılsız olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede tutuklu Muhittin K.'nın 6 müştekiye karşı 'cinsel taciz', 'basit cinsel saldırı', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 44 yıldan 141 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu avukat hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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