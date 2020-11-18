Son dakika haberi... Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi

Son dakika dünya haberi... Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi.

Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi.

Sri Lanka'da balıkların insanlara koronavirüs (Covid-19) bulaştırmadığını ikna etmek için ilginç bir yönteme başvuruldu. Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi, ? başkent Colombo'da düzenlediği basın toplantısında balık tüketimindeki düşüşü, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmasına bağladı.

CANLI YAYINDA ÇİĞ BALIK YEDİ

İddialara tepki gösteren Wedaarachchi, ?balıklaırn nsanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için canlı yayında çiğ balık yedi. Ülkede, koronavirüs salgınının ardından Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balığın satılamadığı belirtildi.

"KORKMAYIN KORONAVİRÜSTEN ENFEKTE OLMAYACAKSINIZ"

Basın toplantısında çiğ balık yiyen, Wedaarachchi "Bu balığı size göstermek için getirdim. Bu balığı yemeleri için bu ülkenin insanlarına çağrıda bulunuyorum. Korkmayın. Koronavirüsten enfekte olmayacaksınız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı