Son dakika haberi... Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla Müslüman milletvekiline gözaltı
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Son dakika haberi... Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla Müslüman milletvekiline gözaltı

Son dakika haberi... Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla Müslüman milletvekiline gözaltı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sri Lanka polisi, 2019'da ülkede kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesi ile bir Müslüman milletvekilini ve kardeşini gözaltına aldı.

Sri Lanka polisi, 2019'da ülkede kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesi ile bir Müslüman milletvekilini ve kardeşini gözaltına aldı.

Polis Sözcüsü Ajith Rohana, Sri Lanka Parlamentosu'nda muhalif partilerden birinin liderliğini yapan eski Kabine Bakanı Rishad Bathiudeen ve kardeşi Reyaj Bathiudeen'in, 24 Nisan Cumartesi başkent Kolombo'da gözaltına alındığını belirtti.

Milletvekili Bathiudeen ve kardeşinin "terör saldırısına yardım ve yataklık ettiği" iddia edildi.

Müslüman milletvekilinin avukatı Rushdhie Habeeb, gözaltı kararının siyasi nedenlere dayandığını savundu.

Habeeb yaptığı açıklamada, asıl amacın 2019'da gerçekleştirilen terör saldırıları ile hiçbir ilgisi olmayan Müslüman liderleri cezalandırmak olduğunu söyledi.

Rishad Bathiudeen ve kardeşi gözaltına alınmadan önce, terör saldırılarını anma töreni sonrası Katolik liderler saldırının faillerinin yakalanması yönündeki taleplerini artırmışlardı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 4 Şubat'ta yaptığı konuşmada, bombalı saldırılara ilişkin soruşturma raporunun nihai halinin eline ulaştığını ve raporun tavsiyeleri noktasında talimatlar verdiğini belirtmişti. Rajapaksa saldırının gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunanların adaletten kaçamayacağını belirterek, "Aşırıcılığın bu ülkede tekrar başını kaldırmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da, 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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