Son dakika haberi: Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor - Cenaze namazı Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.

Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 652'ye yükselecek. Kaynak: AA