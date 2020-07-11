Son dakika haberi: Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor - Cenaze namazı
Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.
11.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:21
Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 652'ye yükselecek.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA