Son dakika haberi: Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor - Cenaze namazı
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Son dakika haberi: Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor - Cenaze namazı

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.

11.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:21

Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 652'ye yükselecek.

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Son dakika haberi: Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor - Cenaze namazı

Kaynak: AA

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