Son dakika haberi | Spot piyasada elektrik fiyatları Gelen son dakika haberine göre Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 37 kuruş, en düşük 194 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 37 kuruş, en düşük 194 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,1 azalışla 149 milyon 394 bin 509 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 316 lira 37 kuruş, en düşük saat 06.00'da 194 lira 65 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 144 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 6 kuruş, en düşük 198 lira 56 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA