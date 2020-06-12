Son dakika haberi! Spot piyasada doğal gaz fiyatları Son dakika haberine göre Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1480 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1480 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 741 bin 715 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 14 milyon 381 bin 724 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1480 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 257 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1524 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 1435 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 78 milyon 951 bin 535 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 273 bin 589 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA