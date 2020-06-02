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Son dakika haberi | Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Son dakika haberleri... Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1422 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Son dakika haberi | Spot piyasada doğal gaz fiyatları
02.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:07

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1422 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 395 bin 896 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 978 bin 418 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 8 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1464 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 1379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 84 milyon 709 bin 326 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 931 bin 144 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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