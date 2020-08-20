Son dakika haberi! SPOR Uğurcan Çakır: Yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim
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Son dakika haberi! SPOR Uğurcan Çakır: Yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim

Son dakika habere göre Uğurcan Çakır: Yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterimTRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, yurt dışına transferi konusunda, "Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi.

Son dakika haberi! SPOR Uğurcan Çakır: Yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim
20.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:39

Uğurcan Çakır: Yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim

TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, yurt dışına transferi konusunda, "Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz, antrenörlerimiz değerlendirir ve bir karar alınır" dedi.

Bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoyla başladıklarını belirten Uğurcan, "Pandemiden dolayı yurt dışına veya bir başka şehre gitmeyi uygun görmedik. Trabzon'da çok güzel bir tesisimiz var, burada çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni arkadaşlarımız var, aramıza katılacak arkadaşlar var. Hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz" diye konuştu.

"EDDIE NEWTON'UN KARİYERİ BELLİ"

Teknik direktör Eddie Newton'un başarılı olacağına inandığını vurgulayan Uğurcan Çakır, "Eddie Newton geçen yıldan zaten bizi tanıyordu. Yarım dönem birlikte çalıştık. Araya pandemi süreci girdi. Bu sürede birbirimizi daha da iyi tanıdık. Newton'un kariyeri belli. Tecrübeli ve kariyerli antrenörlerin yanında çalıştı. Kendisine başarılar diliyorum. Zor bir görev üstlendi. Trabzonspor'da çalışmak zordur. Trabzonspor'da çalışmak ona nasip oldu. Ben başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah üstesinden gelecek ve bu zorlu görevin altından kalkacaktır" dedi.

"GEÇEN YIL TAKIM OLARAK İYİYDİK"

Takım olarak iyi olmanın kendi performansını da yukarıya taşıdığını dile getiren genç file bekçisi, "Geçtiğimiz yıl takım olarak çok iyi seviyedeydik. Sadece kendi performansımı övmek doğru olmaz çünkü takım arkadaşlarımın hepsi bana çok yardımcı oldu. Geçen yıl iyi bir performans sergiledik, iyi performans sergilerken ben de ön plana çıktım. Aslında görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bu sene kendimi daha da geliştirmek ve daha da ön plana çıkmak istiyorum. Çünkü yeteneklerim var, yaptıklarım var ve tecrübe edindim. Yaklaşık 1.5 yıldır Trabzonspor'un kalesini koruyorum. İnşallah bu sezon daha da iyi bir performans sergileyeceğim. Ona göre çalışıyor, ona göre yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER HABERLERİ KAFAMI KARIŞTIRMIYOR"

Kendisine transfer tekliflerinin olduğunu söyleyen Uğurcan, şunları kaydetti:

"Eğer Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir. Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor'un oyuncusuyum. Tabii şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim. Şu anda Trabzonspor'dayım ve Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacağım. Gitti, gidiyor, geldi gibi haberler benim kafamı karıştırmıyor. Ben buradayım ve işimi yapmaya devam edeceğim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz, antrenörlerimiz değerlendirir ve bir karar alınır."

"ŞAMPİYONLUĞA VE TÜM KUPALARA TALİBİZ"

Bu sezonki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Uğurcan Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıl ikinci olduk ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Bu sezonki hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Yeni teknik direktörümüz, aramıza katılan ve yeni katılacak arkadaşlarımız olacak. Hep birlikte takım olarak geçen yıl yaptığımızdan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu yapabileceğimizi geçen yıl herkes gördü, tüm Türkiye gördü. Bu yıl inşallah sonunu getirebiliriz. Geçen yıl biz de biraz tecrübesizdik. Ligin sonunu iyi oynayamadık. Bizde de hata var tabii ki. Bu sezon biraz daha tecrübelendik. İşin sonunu getirebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki yıl şampiyonluk kupası ve diğer kupalar dahil kazanmak istiyoruz."

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Kaynak: DHA

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