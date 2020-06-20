Son dakika haberi... SPOR Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından Son dakika haberi... SPOR Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardındanOlcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)- Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki, Gençlerbirliği maçının ardından "Oyuncularımız güzel bir performans sarf ettiler ve bunun sonucunu aldık" dedi.

SPOR Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki, Gençlerbirliği maçının ardından "Oyuncularımız güzel bir performans sarf ettiler ve bunun sonucunu aldık" dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Pozisyonlara girdik ama skoru sonuçlandıramadık. Artık kalan maçlarımızda istediğimiz puanları toplamak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Uzun zaman sonra ilk kez ligin son sırasında olmadıklarını ifade eden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki, "Tabii ki bu kadar önemli bir maçı kazanmak için bizim çok güzel oldu. Uzun haftalardan sonra ilk defa ligin sonunda değiliz. Güzel bir iş başardık. Oyuncularımız güzel bir performans sarf ettiler ve bunun sonucunu aldık. Lige havlu atmadık. Herkes bunu görüyor. Artık bundan sonra zorlu bir maçımız var. Ona hazırlanacağız. Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için gayret sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

HAMZA HAMZAOĞLU: UMUTLU GELMİŞTİK AMA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK

Kayseri'ye umutlu geldiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün umutlu gelmiştik ama istediğimizi alamadık. Kayserispor'u aldığı galibiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Maçın ikinci yarısında kazanmayı daha çok istedik. Pozisyonlara girdik ama sonuçlandıramadık. Artık kalan maçlarımızda istediğimiz puanları toplamak için gayret göstereceğiz. Tabii 5 oyuncu değişikliği kuralı isabetli bir kural. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bu şekilde oyuncuların sağlığı korunmuş oluyor. Bunun yanında yetişen genç oyunculara 5 oyuncu değiştirme kuralıyla daha fazla zaman verebiliriz. Koronavirüs süreci bittikten sonra da bu devam ettirilebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA