Son dakika haberi... Spor federasyonlarından Bakan Kasapoğlu'nun Hatay çağrısına destek
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Son dakika haberi... Spor federasyonlarından Bakan Kasapoğlu'nun Hatay çağrısına destek

13.10.2020 23:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:36
Son dakika haberi... Spor federasyonlarından Bakan Kasapoğlu'nun Hatay çağrısına destek

Son dakika gündem haberi: Spor federasyonları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yangında ormanları zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için başlatılan fidan bağışı kampanyasına katılma çağrısına olumlu yanıt verdi.

Spor federasyonları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yangında ormanları zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için başlatılan fidan bağışı kampanyasına katılma çağrısına olumlu yanıt verdi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Federasyonlarımızı da bu yarışa katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullanarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) etiketledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısını kabul eden TFF, kampanyaya bin 923 fidan bağışında bulunulacağını duyurdu ve Türkiye Basketbol Federasyonunu (TBF) etiketleyerek zinciri devam ettirdi.

Federasyonların birbirini etiketlemesiyle genişletilen kampanyaya sırasıyla TBF bin 923, Türkiye Voleybol Federasyonu bin 958, Türkiye Atletizm Federasyonu bin 922, Türkiye Judo Federasyonu bin 962, Türkiye Kano Federasyonu 204, Türkiye Cimnastik Federasyonu bin 957, Türkiye Yüzme Federasyonu 2 bin 23, Türkiye Tenis Federasyonu bin 953, Türkiye Hentbol Federasyonu bin 976, Türkiye Boks Federasyonu 2 bin 23, Türkiye Satranç Federasyonu bin 991, Türkiye Oryantiring Federasyonu 48, Türkiye Ragbi Federasyonu 286, fidan bağışında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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