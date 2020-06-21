Son dakika haberi... Spor federasyonlarından Babalar Günü mesajları
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Son dakika haberi... Spor federasyonlarından Babalar Günü mesajları

Son dakika güncel haberi: Spor federasyonları, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Son dakika haberi... Spor federasyonlarından Babalar Günü mesajları
21.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:40

Spor federasyonları, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinden, "Sevgi, saygı, sorumluluk gibi değerlerimizin korunmasında belirleyici rol üstlenen, çocukları için özveriyle çalışıp varlığıyla bizlere güven veren bütün fedakar babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." mesajını paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Hayatını bize değer katmaya adayan kıymetli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." mesajını yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Hayatın her anında ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, tüm aile fertlerini güven bağıyla birbirine bağlayarak aile değerlerinin yaşatılmasını sağlayan babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından "Her çocuğun en büyük kahramanı babasıdır. Desteğini hep yanımızda hissettiğimiz kahraman babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımı yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu, Babalar Günü'nü Twitter hesabından yaptığı "Baba, koruyan kollayan, güven veren, teskin eden, sevgi ve merhametini esirgemeyendir. Bu özel günde bütün babaları tebrik ediyor, aileleriyle sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyoruz." paylaşımıyla kutladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde, "Hayatın her alanında yanımızda olan, desteğini üzerimizden eksik etmeyen değerli babalarımızın Babalar Günü'nü saygı ve sevgiyle kutlarız." denildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bugün, baba kavramı ve değerinin tüm dünyada bir kez daha hatırlandığı özel bir gün. Ailesi ve toplumu için vatan ve insan sevgisiyle dolu örnek evlatlar yetiştiren, başta su altı topluluğu üyelerimiz olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm babaların Babalar Günü'nü kalbimizdeki en derin duygularla kutluyor, onları saygıyla selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kayak Federasyonunun internet sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Baba, çoğumuzun söylediği ilk söz. Bu sözün değerini dün olduğu gibi bugün de çok iyi biliyoruz. İlk adımımızdan itibaren daima yanımızda olan, çıktığımız her yolu bizimle birlikte yürüyen, desteğini asla esirgemeyen kıymetli varlıklarımız babalarımız. Bize her şeyi en iyi şekilde yapmayı öğreten, hem hayattaki hem de yoldaki en yakın arkadaşlarımızın, babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun."

Türkiye Okçuluk Federasyonu da Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kale gibi yanımızda güçlü duran, her zaman bizleri koruyan, bizlere sevgiyi ve fedakarlığı öğreten babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." denildi.

Türkiye Judo Federasyonu da "Judo camiası olarak, Kovid-19 sürecinde hayatını kaybeden başta doktor babalar olmak üzere judo camiamızın değerli babaları ve tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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