Son dakika haberi: SPOR Eskişehirspor Başkanı Akgören Puan silme ve küme düşürme an meselesi
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Son dakika haberi: SPOR Eskişehirspor Başkanı Akgören Puan silme ve küme düşürme an meselesi

Son dakika habere göre SPOR Eskişehirspor Başkanı Akgören Puan silme ve küme düşürme an meselesiHakan TÜRKTAN - Caner AKSU ESKİŞEHİR,(DHA)-Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, alacakları ödenmeyen eski yabancı oyuncular nedeniyle yeniden puan silme ve küme düşürülme cezaları alabileceklerini ifade etti.

25.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:02

SPOR Eskişehirspor Başkanı Akgören Puan silme ve küme düşürme an meselesi

Hakan TÜRKTAN - Caner AKSU ESKİŞEHİR,(DHA)-

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, alacakları ödenmeyen eski yabancı oyuncular nedeniyle yeniden puan silme ve küme düşürülme cezaları alabileceklerini ifade etti.

55 yıllık bir tarihe sahip Eskişehirspor, TFF 1'nci ligdeki dördüncü sezonuna mali krizin yanı sıra eski oyuncularına olan borçlarından kaynaklı 15 puan silme cezalarıyla başlarken, sezon sonunda ise ligin son sırasında yer alarak düştü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) pandemi nedeniyle liglerde küme düşmeyi kaldırması sonrasında bu sezon da TFF 1'inci Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Eskişehirspor'da camia ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ancak alacaklarının büyük bir kısmı ödenmeyen eski yabancı oyuncular nedeniyle yeniden puan silme ve küme düşürülme cezalarıyla karşı karşıya kaldı. 95'i TFF'de, 25 tanesi FIFA'da olmak üzere toplamda 120 dosyaları bulunduğunu dile getiren Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, FIFA'daki dosyaların 6-7 tanesinde puan silme ve küme düşürme an meselesi. FIFA'daki dosyalar hallolmadan bizlere, camiaya, taraftara rahat bir uyku yok? dedi.

BİZİM HEDEFİMİZ KULÜBÜ YAŞATMAK

Büyük mali kriz içerisindeki Eskişehirspor'da Başkan Mustafa Akgören, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyerek yeni cezaların her an gelebileceğini söyledi. FIFA'da eski oyuncuları nedeniyle yaklaşık 6.5 milyon Euro civarında bir borçlarının olduğunu ifade eden Akgören, 'Bizim hedefimiz bu kulübü yaşatmak. Kulüp lisans çalışması 7 ana kriter ve bunlara bağlı 5 yan kriter olmak üzere bir bütünden oluşuyor. Bu 12 kriterin 10'u yönetim kurulumuz tarafından federasyona ulaştırılmış ve kabul görmüştür. Kalan 2 kriter için başarılı olma şansımız çok zor. Futbolcu dosyaları, vergi dairesi ve SGK'yı halletmemiz şu anki bütçemizle maalesef mümkün görünmüyor. 95 tanesi TFF'de, 25 tanesi FIFA'da olan toplamda 120 dosyamız var. FİFA'da yaklaşık 6 - 6.5 milyon Euro civarında bir borcumuz söz konusu. Bunların tamamının vadesi dolmuş, hatta geçmiş. Bu dosyaların 6-7 tanesinde puan silme ve küme düşürme an meselesi. En önemlileri kaleci Ruud Boffin, Sebastian Pinto, Odonkor, Bienvenu, Jerry Akaminko, Jeremy Bokila ile Kulac. FIFA'daki dosyalar hallolmadan bizlere, camiaya, taraftara rahat bir uyku yok' dedi.

KASIMPAŞA KULÜBÜ'NE ÇOK CİDDİ KIRGINIZ

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, Eskişehirspor ile sözleşmesi biten Mehmet Feyzi Yıldırım ile anlaşması hakkında da konuşan Akgören, 'Mehmet Feyzi'yi almalarından dolayı biraz gönül kırıklığımız var. Keşke bize sorsalardı. Keşke bizimle bir istişareye girselerdi. Çünkü çok ciddi yakınlıklarımız, dostluklarımız, arkadaşlıklarımız olan bir kulüp, niye böyle bir şey yaptı Açıkçası anlamak mümkün değil. Buradan net olarak söylüyorum, Kasımpaşa Kulübü'ne çok ciddi kırgınız diye konuştu.

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Son dakika haberi: SPOR Eskişehirspor Başkanı Akgören Puan silme ve küme düşürme an meselesi

Kaynak: DHA

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