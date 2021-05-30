Son dakika haberi: SPOR Bakan Kasapoğlu: Sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında sporcularımız var
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Son dakika haberi: SPOR Bakan Kasapoğlu: Sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında sporcularımız var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin sporda her branşta iddialı olduğunu belirterek, "Daha önceleri sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında şampiyonalarda altın madalyayla bizleri temsil eden sporcularımız var.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin sporda her branşta iddialı olduğunu belirterek, "Daha önceleri sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında şampiyonalarda altın madalyayla bizleri temsil eden sporcularımız var. Ama dedik ya fetih ruhu iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıdır. İşte o ruhla, bilimde, sanatta, kültürde, sporda her alanda çıtayı yukarıya taşıyacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9'uncu Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılan yarışmaların ödül töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, "İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümünü birlikte idrak ediyoruz. Tabii pandemi nedeniyle kısıtlılıklar var ama hamdolsun ki aynı heyecanı aynı coşkuyu yaşıyoruz" dedi.

'FETİH ADALETİ ÖNE ÇIKARMAKTIR'

"Fetih adaleti öne çıkarmaktır. Fetih zulmün karşısında gerektiğinde eliyle gerektiğinde diliyle gerektiğinde kalbiyle var olmaktadır. Fetih gönüllere girmek demektir" diye sözlerini sürdüren Bakan Kasapoğlu, "Yaratılmışların en şereflisi insana değer vermek ve insan için gayret göstermektedir. İşte bu ruhla şanlı ecdadımızdan almış olduğumuz bu mukaddes emaneti, bu fethin kutlu sancağını yine hep birlikte millet olarak gençlerimizin öncülüğünde ilelebet payidar kılacağız. Ben bu vesileyle bu mukaddes şehri bize emanet eden fethi mübinin o kutlu müjdesine layık olan güzel kumandanı ve onun güzel askerlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HER BRANŞTA İDDİAMIZ VAR'

Türkiye'nin sporda her branşta iddialı olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "9'uncu Fetih Kupası ile spordaki varoluşu her alanda olduğu gibi yukarıya taşıdık. Sadece birkaç branş değil her branşta iddiamız var. Daha önceleri sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında şampiyonalarda altın madalyayla bizleri temsil eden sporcularımız var. Ama dedik ya fetih ruhu iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıdır. İşte o ruhla, bilimde, sanatta, kültürde, sporda her alanda çıtayı yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamlı organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi ve Okçular Vakfı'nı tebrik ediyorum. Bu organizasyonda ter döken, gayret gösteren, farklı ülkelerden gelen değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı kupanın daha nice yıllar milletimizle ve İstanbul'umuzla buluşmasını temenni ediyorum" dedi.

Son dakika haberi: SPOR Bakan Kasapoğlu: Sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında sporcularımız var
Son dakika haberi: SPOR Bakan Kasapoğlu: Sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında sporcularımız var
Son dakika haberi: SPOR Bakan Kasapoğlu: Sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında sporcularımız var
Son dakika haberi: SPOR Bakan Kasapoğlu: Sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında sporcularımız var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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