Son dakika haberi | SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğiz
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Son dakika haberi | SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğizFatih TURAN TRABZON, (DHA) - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp sonra ise daha geniş bir hareket alanına sahip olarak kadrodaki oyunculara gelen...

SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğiz

Fatih TURAN TRABZON, (DHA) - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp sonra ise daha geniş bir hareket alanına sahip olarak kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Haftalar sonra gelen galibiyetin neşelerini yerine getirdiğini kaydeden Ağaoğlu, 'Sıkıntı vardı. Bizim enteresan alışkanlıklarımız var. Yönetime ilk geldiğimizde 26-27 direkten dönen top vardı. Geçen sene son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar, bu sene de beraberlikler. Onu bugün kırdık. Hayırlı olsun' dedi.

'ABDULKADİR KONUSUNDAKİ TASAARUF NE OLUR ZAMAN GÖSTERECEK'

Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili olarak ise, 'Hocanın raporu ve talebi doğrultusunda bir ceza söz konusu. Galatasaray maçından sonraki davranışlarından dolayı verilen bir ceza. Bundan sonrası için ne tür bir tasarruf olur onu süreç gösterecek' diye konuştu.

'ANLAŞMA NOKTASINA GELDİĞİMİZ 2-3 OYUNCU VAR

Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da, 'Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 ve temaslarımızın da devam ettiği 2-3 oyuncu var. Hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak kampa gitmeyi hedefliyoruz. Mevcut kadrodaki oyuncularımıza da teklifler var. Önce alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız gibi bir düşüncemiz var. Stratejimiz bu yönde. Gidecek olan oyuncular tabii ki olacaktır. Önümüzdeki transferleri hazırlık kampının başına kadar bitirmemizdeki amaç, gidenin yerine alacağınız oyuncuda daha iyi hareket alanına sahip oluyorsunuz. Bu nedenle transfer çalışmalarını erken tamamlayıp daha sonra teklifleri değerlendireceğiz' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğiz
Son dakika haberi | SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğiz
Son dakika haberi | SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğiz
Son dakika haberi | SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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