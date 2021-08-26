Son dakika haberi! SPK, yatırımcıların tazminine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti
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Son dakika haberi! SPK, yatırımcıların tazminine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

Son dakika haberi! SPK, yatırımcıların tazminine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırımcıların tazmini ve tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklik ile zarar ödemesi kapsamına girmeyen kişi ve kurumlara yenileri eklendi.

Buna göre, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplara ilişkin saklama hizmetiyle sınırlı olmak üzere, yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları tazmin kapsamına girmeyecek.

Söz konusu madde, "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" kapsamında ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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