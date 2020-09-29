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Son dakika haberi... SPK haftalık bülteni

29.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:36
Son dakika haberi... SPK haftalık bülteni

Son dakika ekonomi haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ, Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda 4 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ, Intema İnşaat ve

Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ pay piyasasında meydana gelen

fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda 4 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ pay piyasasında 31 Ağustos 2020-28 Eylül 2020 döneminde ve Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ pay piyasasında 24 Ağustos 2020-28 Eylül 2020 döneminde meydana gelen

fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak inceleme yaptı.

Bu inceleme sonucunda "Gökhan Özdek" Youtube kanalı, Telegram adlı sosyal

medya uygulamasındaki "Borsa Hayatımız" adlı grup ve "#Borsa @gokhanozdek0001" Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine

söz konusu şirketlerin payı ile ilgili olarak alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra satışı gerçekleştiren ve yatırımcıların

kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Gökhan

Özdek adlı şahıs ile söz konusu sosyal medya uygulamasına üye olan ve söz konusu paylarda bu şahısla birlikte hareket

ederek işlem gerçekleştirmek suretiyle suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda makul şüphe bulunan Osman Balaban, Ragıp Nayır, Murat Başar adlı şahıslar hakkında 30 Eylül 2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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