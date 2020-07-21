Son dakika haberi! SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı Bir son dakika haberine göre ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Güney Kore'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya yolladı.

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Güney Kore'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya yolladı. "Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi fırlatışın ardından şirketin okyanustaki yüzer platformuna iniş yaptı. Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak. Kaynak: AA