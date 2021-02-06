Son dakika haberi! SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza

06.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:22
Son dakika haberi! SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza

Son dakika haberi... ANTALYA'da pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken müşteri kabul eden SPA merkezine polis operasyon düzenledi.

ANTALYA'da pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken müşteri kabul eden SPA merkezine polis operasyon düzenledi. Operasyonda içeride bulunan 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kışla Mahallesi'nde bir apartmanın 4'ncü katında bulunan SPA merkezinin açık olduğunu ve müşteri kabul ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinin ardından operasyon için düğmeye baştı. Operasyonda içeride kadın ve erkek olmak üzere 7 kişinin bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken 7 kişiye toplamda 22 bin 50 TL para cezası kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Barış Manço Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mersin Antalya Adıyaman Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! SPA'ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 15:21:34. #1.16#
title