Son dakika haberi | Sözcü Kalın: "F-16 konusunda bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi. - Haberler
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Son dakika haberi | Sözcü Kalın: "F-16 konusunda bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Sözcü Kalın:

Son dakika haberine göre Sözcü Kalın: "F-16 konusunda bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi.

Sözcü Kalın: "F-16 konusunda bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi. F-35 sorunu şu anda çözülemiyorsa bizim vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Bunu F-16'lar üzerinden telafi etme yoluna gidebiliriz. Amerika yönetimi de şu ana kadar buna olumlu bir tutum sergiledi." - ANKARA

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