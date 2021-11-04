Son dakika haberi | Sözcü Kalın: "F-16 konusunda bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi.

Sözcü Kalın: "F-16 konusunda bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi. F-35 sorunu şu anda çözülemiyorsa bizim vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Bunu F-16'lar üzerinden telafi etme yoluna gidebiliriz. Amerika yönetimi de şu ana kadar buna olumlu bir tutum sergiledi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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