Son dakika haberi... Soylu: "Türkiye bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele etmektedir"
18.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:42
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evin'de şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evin'de şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci