Son dakika haberi... Soylu: "Türkiye bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele etmektedir"
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Son dakika haberi... Soylu: "Türkiye bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele etmektedir"

18.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:42

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evin'de şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evin'de şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi. (3)

Son dakika haberi... Soylu: 'Türkiye bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele etmektedir'
Son dakika haberi... Soylu: 'Türkiye bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele etmektedir'
Son dakika haberi... Soylu: 'Türkiye bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele etmektedir'
Son dakika haberi... Soylu: 'Türkiye bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele etmektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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