Son dakika haberi... Soylu: "Türkiye bugün terörün her alanında ve her türüyle mücadele etmektedir"

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evin'de şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.