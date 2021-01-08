Son dakika haberi! Soylu: "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir"
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Son dakika haberi! Soylu: "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir"

08.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:36

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.

Son dakika haberi! Soylu: 'Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir'
Son dakika haberi! Soylu: 'Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir'
Son dakika haberi! Soylu: 'Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir'
Son dakika haberi! Soylu: 'Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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