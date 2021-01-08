Son dakika haberi! Soylu: "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir"
08.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:36
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan