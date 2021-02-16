Son dakika haberi | Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (2)
16.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:55
Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TBMM Genel Kurulunda terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TBMM Genel Kurulunda terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı