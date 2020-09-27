Son dakika haberi! Soylu: "Kendi çocukluğumuzda özlemini duyduğumuz bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız"
27.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:06
Son dakika gündem haberi: Teknofest 2020 Ödül Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te "Teknofest 2020 Ödül Töreni"nde konuştu.
Teknofest 2020 Ödül Töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te "Teknofest 2020 Ödül Töreni"nde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş