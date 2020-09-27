Son dakika haberi! Soylu: "Kendi çocukluğumuzda özlemini duyduğumuz bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız"
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Son dakika haberi! Soylu: "Kendi çocukluğumuzda özlemini duyduğumuz bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız"

27.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:06

Son dakika gündem haberi: Teknofest 2020 Ödül Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te "Teknofest 2020 Ödül Töreni"nde konuştu.

Teknofest 2020 Ödül Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te "Teknofest 2020 Ödül Töreni"nde konuştu. (1)

Son dakika haberi! Soylu: 'Kendi çocukluğumuzda özlemini duyduğumuz bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız'
Son dakika haberi! Soylu: 'Kendi çocukluğumuzda özlemini duyduğumuz bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız'
Son dakika haberi! Soylu: 'Kendi çocukluğumuzda özlemini duyduğumuz bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız'
Son dakika haberi! Soylu: 'Kendi çocukluğumuzda özlemini duyduğumuz bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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