Son dakika haberi: Soylu: "Bugünün jandarması bir önceki günün jandarması gibi değildir" Son dakika haberlerine göre Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü Jandarma Teşkilatından görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma teşkilatını kabul etti.

Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü Jandarma Teşkilatından görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma teşkilatını kabul etti. (1) Kaynak: AA