Son dakika haberi: Soylu: "Bugünün jandarması bir önceki günün jandarması gibi değildir"
Son dakika haberlerine göre Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü Jandarma Teşkilatından görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma teşkilatını kabul etti.
14.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:58
Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü
Jandarma Teşkilatından görüntü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma teşkilatını kabul etti. (1)
Kaynak: AA