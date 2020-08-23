Son dakika haberi: Soylu: "153 vatandaşımız arama kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı" Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA