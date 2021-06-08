Son dakika haberi | Sosyal medyadan açıkladığı istifa kararından yine sosyal medyadan vazgeçti
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Son dakika haberi | Sosyal medyadan açıkladığı istifa kararından yine sosyal medyadan vazgeçti

Son dakika haberi | Sosyal medyadan açıkladığı istifa kararından yine sosyal medyadan vazgeçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz günlerde kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, işlerinin yoğunluğundan dolayı partiye gerekli vakit ayıramadığı gerekçesiyle ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Atilla Özkaya, dün gece saatlerinde yine kendisine ait sosyal medya hesabından...

Geçtiğimiz günlerde kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, işlerinin yoğunluğundan dolayı partiye gerekli vakit ayıramadığı gerekçesiyle ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Atilla Özkaya, dün gece saatlerinde yine kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaparak istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Atilla Özkaya, geçtiğimiz günlerde kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, işlerinin yoğunluğundan dolayı partisine gerekli vakti ayıramadığı gerekçesi ile ilçe başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldığını duyurmuştu. Aradan geçen 2 günün ardından önceki gece yine kendisinin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkaya, istifa kararından vazgeçtiğini ve ilçe başkanlığı görevine devam edeceğini duyurarak, "Bazen insan yorulur, sorumluluklar ağır gelir, ama geriye dönüp baktığında güzel bir amaç uğruna olduğunu anlar" sözlerine yer veren Başkan Özkaya, bu amacı kendisine hatırlatan büyüklerine de teşekkür etti. Özkaya paylaşımında, "Bazen insan yorulur sorumluluklar ağır gelir ama sonra dönüp geri baktığında aslında güzel bir amaç uğruna olduğunu anlar. Bana bu amacımı hatırlatan önce genel başkan yardımcımız sayın Selçuk Özdağ'a, sonra İl Başkanımız sayın Mustafa Keskin'e, gerek telefonla arayıp gerek mesaj atan Gizem başkanıma ve bu yola çıktığımda hep yanımda olan kardeşim Okan Camcı'ya teşekkürlerimi bir borç bilerek, Kula Gelecek Partisi ilçe başkanlığıma devam ediyorum, görevimin başındayım." ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Son dakika haberi | Sosyal medyadan açıkladığı istifa kararından yine sosyal medyadan vazgeçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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